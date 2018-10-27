Diş hassasiyetini önlemek için...

Bu, zaman içerisinde ortaya çıkıp, kaybolabilecek bir durumdur. Ancak, gözardı edilebileceği anlamına da gelmez. Aksine - hoş olmayan sonuçlar doğurmasını önlemek için diş hassasiyetini nasıl tespit edeceğimizi bilmemiz gerekir. Diş hassasiyeti, sıcak ya da soğuk yiyecekler ya da içecekler yiyip içtiğinizde hissedilebilen ağrıdır. Soğuk hava soluduğunuzda da ağrı hissedebilirsiniz.

Dişetleri dişlerden çekildiğinde ya da diş eti dokusu kaybedildiğinde hassasiyet ortaya çıkabilir. Ayrıca, çok sert fırçalamanın ya da düzenli fırçalamama sonucunda da oluşabilir.

DİŞ ÖZÜ ETKİLENİR

Diş eti kaybı oluştuğunda diş eti çizgisinin altında kalan kısım açığa çıkabilir. Bu kısıma diş kökü adı verilir. Sıvı içeren ve diş kökünden dişin sinir merkezine yönelen ince kanallar bulunur. Bu sinir merkezine diş özü adı verilir. Bu kanallar ile sıcak ya da soğuk temas ettiğinde, diş sıvısı siniri uyarabilir ve dişlerde ağrıya sebep olabilir.

Dişin, diş minesi adı verilen, sert yüzey tabakası yıprandığında da hassasiyet oluşabilir.

Diş hassasiyeti sürekli hissedilmeyebilir ancak gözardı edildiğinde ağzınızda başka sağlık problemlerine yol açarsa hiç şaşmayın!

TOPLUCA SEBEPLER

Fazla sert fırçalama,

Şekerli ve asidik yiyecek ve içecekler,

Kola/soda, meyve suları ve şekerli atıştırmalar,

Diş gıcırdatma,



Diş temizliği ya da tedaviler

Hassasiyet diş temizliğinden ya da diş beyazlatma gibi tedavilerden sonra ortaya çıkabilir. Genellikle tedavinin tamamlanmasından kısa süre sonra geçer. Endişe duyuyorsanız, diş hekiminizle görüşmeli, "Ya daha yeni dişçiden geldim, bu ne iş anlamadım.." dememelisiniz.

Hassasiyeti önlemek için bazı ipuçları:

Diş eti kaybını önlemek için dişlerinizi günde iki defa fırçalayın, aralarını iyi temizleyin

Dişlerin arası ve diş eti çizgisi dahil olmak üzere, ağzın tüm bölümlerini temizlemeye dikkat edin.

Nazikçe fırçalayın.

Asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

Süt, süt ürünleri, balık, yumurta..

Diş hassasiyetinin ortaya çıkmasının önemli nedenlerinden biri diş minesinin zayıflaması ve dolayısıyla, tahriş olması durumunda şiddetli ağrıya sebep olan dentinin açığa çıkmasıdır.

Bunu önlemek için, ağız boşluğunun doğru hijyeninin dışında, dengeli beslenmemiz de gerekir.

Bazı yemek alışkanlıklarımız diş minesinin zarar görmesine doğrudan katkıda bulunuyor olabilir.

Bu çoğu zaman pH derecesi düşük yiyecek ve içeceklerin aşırı tüketilmesi ile ilişkilidir. Bu yiyeceklerin asidik pH'ı, tüketimden hemen sonra diş minesini zayıflatır.

Onun için bu gibi yiyecek ve içeceklerin tüketilmesinden sonra, dişlerimizi fırçalamak için en az bir saat beklememiz gerekir.



Bu şekilde yiyecek kalıntılarını ve fazla tatlandırılmış içeceklerdeki şeker içeriğini temizlemiş oluruz. Tatlı atıştırmalıkların olumsuz etkilerini en aza indirmenin mükemmel bir yolu da doğru sırayla yemektir!

Önce, diş etine zarar verebilecek yiyecekleri yemeliyiz.

Daha sonra kalsiyum ve florür bakımından zengin bir ürün tüketmek iyi olacaktır. Bunlar arasında süt ve süt ürünleri, balık, yumurta ve hatta kakao yer alır!