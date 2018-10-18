THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Diş fırçası seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Diş fırçası seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Diş fırçası ne sıklıkla değiştirilmelidir?

18 Ekim 2018 Perşembe 18:54
Diş fırçası seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Piyasada birçok şekil, boyut ve modelde diş fırçası bulunduğundan, hangisini kullanacağınıza karar vermeniz zor olabilir. İşte size bu konuda yardımcı olacak özellikler:

Birçok diş hekimi, yumuşak kıllı diş fırçalarının plaklarıve kalıntıları dişlerden çıkarmak için en iyi çözüm olduğunu düşünmektedirler. Küçük başlı fırçalar da tercih edilmektedir, çünkü arka grup dişler de dahil olmak üzere ağzın tüm alanlarına daha iyi ulaşabilmektedirler.

Diş fırçasının sapı (kaymaz saplı veya esnek boyunlu), baş biçimi (sivri veya dikdörtgen) ve kılların biçimi (dalgalı, düz veya konik biçimli) söz konusu olduğunda, sizin için en rahat olanı tercih edin. En iyi diş fırçası, ağzınıza en iyi uyan ve tüm dişlere en rahat ulaşmanızı sağlayan diş fırçasıdır.

Çoğu insan için, pilli diş fırçası iyi bir seçenektir. Dişleri temizleme işini, özellikle fırçalama güçlüğü bulunanlar veya sınırlı el kabiliyetine sahip kişiler için daha iyi bir yapıdadırlar.

DİŞ FIRÇASINI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR?

Diş fırçanızı yıpranmaya başladığında veya normal şartlarda her üç ayda bir değiştirmeniz gerekir. Bununla birlikte belirli hastalıklar sonucunda fırçada yeniden enfeksiyona yol açabilecek mikroplar bulunduğundan bu dönemlerde fırçanın değiştirilmesinde fayda vardır.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    1. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    2. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    3. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    4. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    5. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    6. Kekik sinüzite iyi geliyor
    7. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    8. Hacamatın faydaları nelerdir?
    9. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    10. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    11. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    12. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    13. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    14. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    16. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    17. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    18. Amerika askerleri Donald Trump..
    19. Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna..
    20. Altının kilogramı 218 bin 500 liraya..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı