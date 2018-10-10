Diş çıkaran bebeğe yeşil soğan!

Hamileliğin 3. ve 6. ayları arasında anne karnında şekillenmeye başlayan dişler, doğum sonrası genellikle 7. aydan itibaren alt ön kesici dişlerin belirmesiyle ağızda yerlerini almaya başlarlar. Diş çıkarmanın kalıtsal faktörlere de bağlı olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Erkul, “Anne ve babanın ilk diş çıkarma süreçleri de bebeklerin diş çıkarma döneminde göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm dişlerin tamamlanması ise bebeğin 6 ile 30 aylık dönemi arasında belirli periyotlarla diş çıkarması ile tamamlanır” dedi.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde diş çıkarma döneminin başlaması, diş etinin açılmasından 3 ay önce başlar. Bu süreçte bebeklerde salya artışı, hafif ateş, ağlama-huzursuzluk, ağız çevresinde hafif döküntü, ellerini ısırması, uyku düzensizliği, iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler görülmeye başladığında anne babalar özellikle bazı belirtilerde dikkatli olmalıdırlar. İlk görülen belirti ise genellikle salya artışıdır. Diş çıkarma dönemi bebeklerde çene ve ağız çevresinde kızarıklık ve döküntüye yol açabilir. Bu dönemde bebeğin yüzü temiz ve yumuşak bir bezle silinerek uygun bir nemlendiricili kremle desteklenebilir.

ATEŞE DİKKAT!

Diş çıkarma döneminde 37 derece civarında hafif bir ateş normal kabul edilir. Daha yüksek görülen ateşlenmelerde bebeğin diş çıkarma sürecinde bağışıklığının azalmasından kaynaklı viral bir enfeksiyon olabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda çocuk doktoruyla mutlaka konuşulmalı ve uygun tedavi başlanmalıdır.

DİŞ ÇIKARAN BEBEKLER BU DÖNEMDE NASIL BESLENMELİLER?

Diş çıkardığı dönemde bebeğinizin dişetleri çok hassaslaşır. Besinleri, bir şeyler yemeyi bile reddedebilir hatta kilo alımı bile yavaşlayabilir. Besinleri reddeden bebeğinize sadece anne sütü ve mama takviyesi yetecektir. Bu durumda telaşlanmamalı ve bebek yemek yemesi için zorlanmamalıdır. İştahsızlık yaşayan bebeğinize soğuk meyve püreleri ve su vererek hem ağrısını hafifletmiş olur hem de besin ve su kaybının önüne geçebilirsiniz. Yoğun salya varlığında bir kısmının bebek tarafından yutuluyor olması dışkıda sulu bir form oluşturabilir.

DİŞ ETİ ŞİTİYSE...

Dişin çıkacağı bölgede dişetinde şişme ve kızarıklıklar olabilir. Bunu diş etinde beyazlaşma daha sonra dişin ağızda görülmesi takip eder. Dişin ağızda belirmesiyle bu bölgede kanama olabilir. Genelde kendi kendine iyileşir fakat iyileşemediği noktada mutlaka diş hekimine başvurmak gerekir.

* Oyun oynayarak, bebeğinizin dikkatini dağıtacak aktiviteler hazırlayarak ya da kucağınıza alıp güvende olduğunu hissettirerek onu rahatlatabilirsiniz.

* Mutlaka doktor kontrolünde olmak şartıyla ağrı kesici şurup kullanabilirsiniz. Diş çıkarma sürecinde ilaç verirken çok dikkatli olmak gerekir. Vereceğiniz ilaç altta yatan başka bir hastalığın meydana getirdiği ateşi düşürebileceğinden sizi ve doktorunuzu o hastalıktan habersiz bırakabilir.

* Yaptığınız her şey rağmen bebeğinizin sıkıntısı geçmiyorsa, çocuk diş hekimine danışarak anestezik madde içeren diş jelleri kullanabilirsiniz. Ancak bunların düzensiz ve sık kullanımının bebeğinizin çeşitli organları, özellikle karaciğeri üzerine olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

ANNELER, BUNLARI YAPIN!

Diş etine hafif basınç uygulayarak, diş etine temiz ve soğuk bezle masaj yapılabilir. Ayrıca diş kaşıyıcılardan da yardım alınabilir. Plastik ve boya içermeyen (BPA free) diş kaşıyıcılarını, buzdolabında bir süre beklettikten sonra bebeğinize vererek dişetlerini kaşımasını sağlayabilirsiniz. Kaşıyıcılar buzlukta bekletilmemelidir. Aksi takdirde bebeğinizin dil, yanak, dudağına yapışabilir.

DİŞ ÇIKARAN BEBEĞE YEŞİL SOĞAN!

Kaşınan dişlere yeşil soğan sürülebilir mi?

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Sevgen Eralp ise diş çıkarmanın bir bebek için oldukça uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirterek, bebeğin diş çıkarma döneminde diş etinde kızarıklık ve şişlik olabileceğini belirterek, salyalarının akabileceğini belirtti.

Bebeğin bu dönemde etrafında bulunan herhangi bir nesneyi ısırmak isteyeceğini kaydeden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Sevgen Eralp, bebek diş etlerini kaşımak istediği için bu değişikliklerin çok doğal olduğunu ifade etti. Diş çıkarma döneminin bebeğin canını acıtabileceğini ve onu huzursuz ve asabi yapabileceğini sözlerine ekleyen Diş Hekimi Eralp, bebeğin diş etlerini kaşıması için ona bir havuç, salatalık ya da yeşil soğanın beyaz kısmının kesilerek bebeğe verilebileceğini söyledi.

Yeşil soğanı özellikle belirten Eralp, yeşil soğanın diş etlerindeki kaşınmayı ve ağrıyı çok hızlı bir şekilde keseceğini ve bebeği rahatlatacağını sözlerine ekledi.