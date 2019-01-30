Diş beyazlatma nasıl olur? Diş beyazlığı için ne yapılmalı?

Günlük hayatta sıkça tüketilen çay ve kahve dişlerin sararmasında oldukça etkili bir faktör. Peki sürekli olarak sararan dişlerimizi beyazlatmanın yolu nedir? Diş beyazlığı için ne yapılmalı? Diş beyazlatma nasıl olur? İşte yanıtı...

Hekim kontrolünde diş beyazlatma

Diş hekimlerinin önerdiği kimyasal ajanlar ile düzenli olarak hekim kontrolünde uygulanan yöntemdir. Hekim, bu işlem için öncelikle hastasından ölçü alıp kişinin dişlerine tam olarak uyum sağlayan özel bir kalıp hazırlar. Özel konsantrasyonlardaki beyazlatma ajanı, hazırlanan bu kalıbın içerisine konularak günün belli saatlerinde uygulanmaktadır. Gün içerisinde uygulamak biraz zor olabildiğinden genellikle gece uykudayken uygulanır. Beyazlatma ajanının içeriği ve uygulanacak olan konsantrasyon miktarı, kişinin diş yapısına, dişlerin minesinin kalınlığına ve dişeti sağlığına göre değişmektedir.



Hekim kontrolünde yapılan beyazlatma uygulamalarının en önemli avantajı kişiye özel beyazlatma ajanının kullanılması sayesinde hızlı ve kalıcı sonuçlar alınıyor olması ve diş yapısına ya da ağızdaki yumuşak dokulara zarar vermiyor olmasıdır. Bu yöntemin bir diğer avantajı da bu ajanların yine kişiye özel olarak hazırlanmış apareyler içerisinde uygulanması sayesinde kişi için uygulama kolaylığı sağlamasıdır. Hazırlanan aparey kişinin tam olarak diş yapısına uygun olduğundan uygulama sırasında hem apareyin ağızdan düşmemesi hem de beyazlatma ajanının ağız içersine bulaşarak dil, dudak vb yumuşak dokulara zarar vermemesi sağlanmaktadır.

Market ürünlerini dikkatli kullanın Son yıllarda market reyonlarında çeşitli içeriklerde birçok ürün yer almaktadır. Bu ürünlerin uygulama şekilleri ve etkileri farklı olmaktadır. Ancak bu tarz ürünlerin, kontrolsüz bir şekilde kullanılması dişlerde uzun süren problemlere hatta bazen kalıcı zararlara neden olabilmektedir.



Diş ojesi olarak bilinen farklı markadaki boyayıcı ürünlerin diş yüzeyine uygulanması ile dişler daha beyaz görünebilmektedir. Ancak bu ürünler ile kalıcı bir beyazlığın sağlanabilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle de kişiler diş ojelerini çok sık aralıklarla uygulamakta ancak bu durum da dişlerin yapısında kalıcı bozukluklara ya da hassasiyetlere neden olabilmektedir.

Beyazlatıcı diş macunları, dişlerin yüzeyinde bulunan lekeleri içlerindeki aşındırıcı partiküller ile temizleyerek dişlerin doğal rengine dönmesini; daha temiz ve beyaz görünmelerini sağlayabilmektedirler. Ancak bu diş macunlarının kullanılması ile dişlerde sadece yarım ton kadar beyazlama sağlanabilmektedir.



Stripe bant uygulamaları ise kimyasal madde salarak dişlerin ana renginde beyazlama sağlamaktadır. Bu uygulama ile diş rengi 1 ton kadar açılabilmektedir. Stripe bantların en önemli dezavantajı, dişlerde özellikle soğuğa karşı hassasiyete neden olabilmeleridir.

Yine marketlerde satılan beyazlatıcı diş kalıpları, dişlerin üzerine kalıp halinde uygulanmaktadır. Bu kalıp sıcak bir su içerisinde bekletildikten sonra ağza uygulanmaktadır. Diş kalıbı hazırlığı tamamlandıktan sonra beyazlatıcı ajan, kalıp içerisine konularak dişlere uygulanır. Ancak bu kalıbın doğru bir şeklide hazırlanması ve dişlere uygulanması çok kolay değildir. Hazırlık aşamasında özellikle dişetlerine zarar verilebilmektedir.



Hazır olan kalıplar içerisinde de beyazlatma ajanları uygulanabilmektedir. Ancak bu standart kalıplar, kişinin dişlerine özel olarak hazırlanmadığından dişler üzerinde durması ve etkili bir beyazlık sağlayabilmesi kolay değildir. Ayrıca kalıbın dişler üzerine tam olarak oturmaması nedeniyle kalıp içerisine konulan beyazlatma ajanı ağız içerisine bulaşıp yumuşak dokulara zarar verebilmektedir.

Evde doğal yöntemle diş beyazlatma

Oksijenli su ve karbonat evde diş beyazlatma yöntemlerinin en sık kullanılanıdır. Macun kıvamına gelene kadar her iki maddeden de karıştırın ve diş fırçanız ile her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı 3-5 gün kullandıktan sonra tekrar kullanmak için 6 ay kadar beklemelisiniz. Aşındırıcı madde olan bu iki malzeme dişlerinize zarar verebilir. Ev yapımı tarifleri doktorunuza danışmadan denememenizi öneririz.