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Diş ağrısının en fenası bu

Masum bir diş çekimi operasyonundan sonra ortaya çıkan “Alveolit”, hastaya sıkıntılı günler yaşatabilir.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:08
Diş ağrısının en fenası bu

Klinikte diş çekimini takiben çekim bölgesinde bir miktar ağrı ve sızı normaldir. Fakat 2 ya da 3 gün sonra başlayan ağrı alveolit olabilir.

Normal sınırları aşan bu ağrılar bir süre sonra dayanlımaz ağrılar haline gelebilir. Normal bir diş çekimi sonrasında ya da zor bir 20 yaş dişi veya gömülü bir diş çekimi sonrasında bile ağrı 2. günden itibaren azalır.

Eğer çenenizi normal boyutlarında açamıyor, ateş ve ağrınız varsa halsizlik ve ağız kokusu hissediyorsanız diş çekim bölgesinde ciddi ağrı varsa bu alveolit olabilir.

NEDEN OLUYOR?

Çekim sonrası arta kalan diş ve kök parçaları, çekimden sonra sokete giren her türlü yemek artıkları gibi yabancı madde sebeb olabilir.

Hastada diş çekimi sırasında fazla miktarda anestezik yüzünden çekim boşluğunun kanaması engellenmiş olabilir. Oysa kontrollü kanama her zaman iyi sonuç verecektir.

En sık alveolit ağrılar en sık 20 yaş dişlerinde olur. Sebebi ise 20 yaş dişlerindeki kanlanma ve damar yapılarının azlığındandır.

Çekim sonrasında hekim yapması gereken işlemleri yapmış olsa da hastalardan kaynaklanan sebepler de alveolit oluşumunda önemlidir.

Çekim sonrası bilindiği gibi hastalara steril gazlı bezlerle tampon yapması önerilir ve hekim, gazlı bezi hastanın çekim bölgesine koyar.

Çekim sonrası yapması gerekenleri de bir dizi talimatla hastasına önerir, fakat hastalar bazen yapılmaması gereken şeyler yaparlar.

Yaraya peçete bastırır, pamuk koyar, steril olmayan bez parçaları tıkar. Bunlar da alveolit ağrılara sebep olabilir.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:08
  1. alveloit
  2. diş ağrısı

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