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Diş ağrısına ne iyi gelir | Diş ağrısı nasıl geçer?

Doğal yöntemlerle diş ağrısı geçer mi? Dişin yapısı nasıl? Diş ağrısında ne yapılmalı? Çürümeye yüz tutmuş dişlerin çaresi nedir? Bu doğal yöntemlerle diş ağrısını geçirmeniz mümkün. İşte detaylar...

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:10
Diş ağrısına ne iyi gelir | Diş ağrısı nasıl geçer?

Doğal yöntemlerle diş ağrısı geçer mi? Dişin yapısı nasıl? Diş ağrısında ne yapılmalı? Çürümeye yüz tutmuş dişlerin çaresi nedir? Bu doğal yöntemlerle diş ağrısını geçirmeniz mümkün. İşte detaylar...

DİŞ NEDEN AĞIRIR?

Diş ağrısının nedenleri birçoktur. Bunların en başında ise çürük nedeniyle olan diş ağrısı gelir. Aynı zamanda diş ağrısı; yirmilik diş çıkartırken, diş iltihabında ve diş dolgusunda olan bir sorundan kaynaklanabilir. Diş ağrıları, bu nedenler ile birlikte genellikle yemek yenildikten sonra veya herhangi bir içecek sonrasında ortaya çıkabilir. Bunun nedeni ise yemek artıklarının diş aralarına girmesi veya asit üretimi olabilir. Bu yüzden, oluşan diş ağrılarını en aza indirgemek için yemek yendikten sonra iyice temizlemek önemlidir.

 

DİŞİN YÜZEYSEL YAPISI

Diş dört katmandan oluşur – emayedentinsement ve yumuşak kısım olarak 4 ayrı kısımdan oluşan dişlerdeki mine tabakası insan vücudundaki en zor üretilen maddedir ve oldukça mineralize ve gevrektir. Dişin dış kılıfını oluşturur. Mine altında emaye, emaye daha yumuşak, daha esnek bir destek dokusu var. Dentinin altında başka bir yapı bulunur; bu, oldukça uzmanlaşmış ve bir dişin kökünü örten kemik benzeri bir maddedir. Dentin ve mineden daha yumuşaktır ve temel işlevi, periodontal bağların aslında dişi çene kemiğine bağlayan özelleştirilmiş dokuların stabilitesi için dişe yapışabileceği bir ortam sağlamaktır. Sonunda, dişin orta kısmı, kan damarları ve sinirler bakımından zengin olan yumuşak bağ dokusu yer alır.

Çürümeye yüz tutmuş dişlerde boşluk, ağızda bakterilerin ve şekerlere ve nişastalara tepkisinin sonucudur. Bakteriler şekeri ve nişastayı parçalarken, yapışkan plak diş üzerine asit formuyla doldurulur. İşaretlenmeden bırakılırsa, plak tartar oluşturabilir, bu da kolayca fırçalanamaz. Bu asitler diş minesini yiyorlar ve tersine dönmedikçe hamur enfekte olana kadar dişe uzak kalmaya devam edecekler.

KARANFİL DİŞ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevaplarından biri karanfil kökleridir. Çünkü Karanfiller güçlü bir antiseptik ve ağrı kesici olan eugenol adı verilen bir madde içerir. Dişler modern dişhekimliği gelişmeden çok önce diş hekimleri tarafından kullanılmış ve özü çıkarılan saflaştırılmış formda eugenol maddesi bugün hala kullanılmaktadır bazı ağrı reseptörlerine etki ederek onları engelleyerek ağrı hissini engellediği de düşünülmektedir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR ?

Tuzlu su da diş ağrısına iyi gelir. Ağızda bulunan bakteri şekerlerden, yani sükrozdan beslenir. Bakteriler Şekeri parçaladığında laktik asit üretirler. Bu laktik asit enfeksiyon oluşturur. Enfeksiyon daha sonra yayılabilir ve bir abseye dönüşebilir. Bununla birlikte tuz, laktik asitin nötralize edilmesine yardımcı olur. Bu çürüme sürecini önemli ölçüde yavaşlatabilir ve ayrıca ağrıyı giderebilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:10
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  8. ağız ve diş sağlığı

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