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Diriliş Osman geliyor!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edeceği bekleniyor. Ve yerine "Diriliş Osman" olarak devam edileceği söyleniyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:17
Diriliş Osman geliyor!

Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey’in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey, Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçenOsman Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.

Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine başarı ile devam eden Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümlerinde Ertuğrul Bey karakterine başka bir oyuncu canlandıracak.

Son olarak 2017 2018 sezonunda Osman Bey’i canlandırması için Engin Altan Düzyatan’ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey’in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:17
  1. Diriliş Osman Gazi
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Osman Bey
  4. Engin Altan Düzyatan
  5. Diriliş Osman

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