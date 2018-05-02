Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul izleyicisini ekrana kilitledi. Sevilen dizideki tarihi hata dikkatlerden kaçmadı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:56
Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...

YENİAKİT.COM.TR -Halime Hatun'un ölümüyle Diriliş Ertuğrul'da heyecan doruğa çıkarken tarihi olarak bir hata da dikkatlerden kaçmadı. 

Tarihte Ertuğrul Gazi'nin eşi Osman Gazi'nin annesi olanHalime Hatun'un ölümü 1281 yılında vuku buluyor. Osman Gazi'nin doğumu ise 1258 yılında gerçekleşiyor. Bu durumda tarihi olarak Osman Gazi 23 yaşındaykenHalime Hatun'un vefatı gerçekleştiği biliniyor.

Halime Hatun'un oynayan Esra Bilgiç ile dizi yapımcıları arasında bir anlaşmazlık olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?

Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü?

Diriliş'te çarpıcı hata! Saadettin Köpek'in ölümü...

Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey kimdir?

Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Baycu Noyan tarihte nasıl öldü?

 

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 23:56
  1. Halime Hatun'un ölümü
  2. Halime Hatun tarihte nasıl öldü
  3. Halime Hatun tarihte ölümü
  4. Halime Hatun ne zaman öldü
  5. Halime Hatun nasıl öldü
  6. Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak47 dk önce
    Dizi iyice zırvalıyor, dünyanın parasını kazanan şirket ve aktörler seyirciyi APTAL yerine koymaya utanmıyorlar. Devletin ÜCRETSİZ reklamını yaptığı dizi herşeyi ucuza grtirme telaşında, senarya hep aynı. Bir kadın birkaç erkek ayakbağı, sonra bertaraf edilir ve yine TEKRAR. Son olarak ölüyü diriltti gulu gılu dansı tam yirmi dakika sürdü. Allah aşkına bu şirketin vergidini dahi tam almıyordur devlet, reis zaten her fırsatta KOLLUYOR.Adam gibi bi tarihi dizi yapacak şirket YOK mu? Kore kadar olamadık beee....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ramazan ayının önemi nedir?
  1. Ramazan ayının önemi nedir?
  2. Kadir Gecesi ne zaman?
  3. Devler Ligi'nde finalin adı: Real..
  4. Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra..
  5. Georges Melies kimdir? Google'dan..
  6. Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan..
  7. Telefon hatları çöktü! Bankalara çağrı..
  8. Payitaht Abdülhamid ödüle doymuyor
  9. Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata:..
  10. Tivubu çöktü, maçlar YouTube'dan..
  11. Amel defterimizi herkes görecek mi?
  12. 40’lı yaşların üzerindeki yetişkinler..
  13. 'Hey Maşallah' mahkemelik oldu
  14. Skandal olay! Yurttaki kızları..
  15. İHH'dan dünyanın en neşeli yetimhanesi..
  16. Halime Hatun tarihte nasıl öldü?
  17. Yoksa çocuğunuz narsist mi?
  18. Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz..
  19. "Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk..
  20. Limon ile kepek derdinden kurtulun
Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Deniz Baykal muamması son buldu!
Deniz Baykal muamması son buldu!
Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...