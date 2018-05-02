Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...

YENİAKİT.COM.TR -Halime Hatun'un ölümüyle Diriliş Ertuğrul'da heyecan doruğa çıkarken tarihi olarak bir hata da dikkatlerden kaçmadı.

Tarihte Ertuğrul Gazi'nin eşi Osman Gazi'nin annesi olanHalime Hatun'un ölümü 1281 yılında vuku buluyor. Osman Gazi'nin doğumu ise 1258 yılında gerçekleşiyor. Bu durumda tarihi olarak Osman Gazi 23 yaşındaykenHalime Hatun'un vefatı gerçekleştiği biliniyor.

Halime Hatun'un oynayan Esra Bilgiç ile dizi yapımcıları arasında bir anlaşmazlık olup olmadığı ise bilinmiyor.

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