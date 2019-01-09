Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Rekortmen dizide son dakika gelişmesi

Diriliş Ertuğrul’un son bölüm fragmanı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 131. bölüm fragmanında, Eruğrul, Dragos’un oynadığı oyunun farkında. Ertuğrul hem İlbilge Hatun’u hem de kaçırılan Artuk Bey’i kurtarmak için harekete geçiyor. Ertuğrul Bey’in evliliği İlbilge Hatun’u yıkıyor. Son bölümde; Artuk Bey işkenceye direniyor, gözleri dağlansa da konuşmuyor. İşte Diriliş Ertuğrul 131. son bolüm fragmanı ve merak edilenler…

Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı?

İlbilge kalede tutsak ama kimseye boyun eğmiyor. Artuk Bey de sandık yüzünden işkence görüyor. Artuk Bey'i kaçıranlar Moğollardan alınan sandıkta ne olduğunu soruyorlar. Artuk Bey uğradığı tüm zulümlere konuşmayarak direniyor. İşkencede o kadar ileri gidiliyor ki sözlerine mil bile çekiliyor.

Sırma öfkeyle harekete geçiyor

Sırma da İlbilge'nin kaçırıldığını öğreniyor. Ayrıca ağabeyinin zindana atıldığı bilgisini de alıyor. Alpleri ile yola çıkarak hana gidiyor. Hana giren Sırma Ertuğrul'u soruyor. Selcan onu sakinleştirmeye çalışıyor. Sırma durumu anlatarak sakin olamayacağını söylüyor. Selcan, Dragos konusunda Sırma'yı uyarıyor ama Sırma'nın kafasında bambaşka bir senaryo var. Selcan onu sakinleştirse de Sırma Emir Bahattin ile İlbilge'nin izdivacından haber vererek Selcan'ı tehdit ediyor.

Cenkte hileye akılla karşılık

Dragos'un yalanından sonra Ertuğrul cenkte hile yapanlara akılla karşılık veriyor. Dragos'un istediği orduyu kurabilmek için altınlara ihtiyacı var. İntikam yeminleri ederek adamlarını altınları bulmak için görevlendiriliyor. Sırma, Dragos'un oyununa geliyor ve ağabeyi ile İlbilge'nin hesabını sormak için hana gidiyor. Ancak Selcan devreye girip Sırma'nın güvenini kazanıyor. Ertuğrul zindandaki Beypolat'ın boğazını sıkıyor. Aslında tüm bunlar hain Mikis'in Dragos'a yanlış bilgi vermesini sağlayacak.

Ertuğrul Beypolat'ın boğazını sıkıyor

Ertuğrul zindanda Beypolat'ın yanına gidiyor. Beypolat İlbige'nin halen tutsak olduğunu öğrenince Ertuğrul'a saldırıyor. Ertuğrul onu alt ederek iş bilmezliği yüzünden olayların bu noktaya geldiğini söylüyor. Ayrıca İlbilge Hatun'un canı için öleceğini söyleyerek Beypolat'ın boğazını sıkıyor. Sonra da Mikis'in gözleri önünde Beypolat'ı öldürdüğünü söylüyor. Ertuğrul Mikis'in Dragos'un adamı olduğunun farkında. Bu yüzden böyle bir oyun oynuyor.