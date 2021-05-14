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Medya Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bomba: Bozkır Arslanı Celaleddin
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bomba: Bozkır Arslanı Celaleddin

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle adından söz ettiren yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk görüntüleri paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:04:00 -
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bomba: Bozkır Arslanı Celaleddin

Kanallar ekranları boş bırakmamak için ardı ardına dizilere yenilerini katmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre kanalların her haftası dizilerle dopdolu geçiyor. Yaz ekranında biten dizilerin yerini bir başka dizi alarak izleyiciye sunulmakta. Özel kanallardan Atv'de biten dizinin ardından başka diziyi yayınlama hazırlığına girdi.

Atv ekranlarına 1 Ocak tarihinde gelen Akıncı adlı dizi reytinglerin düşük olması nedeni ile beklenen ilgiyi göremedi. Sezon finalinin 14 Mayısta yayınlanması beklenen dizinin kadrosundan Tolga Tekin'in ayrılacağı izleyicisini üzdü. Emek verilerek hazırlanan dizinin final yapacağı da söylenenler arasında yer alıyor.

Final yerine sezon finali kararı

Televizyon gazetesinin haberine göre; Atv dizisinin final yapacağı söylentileri yer alsa da son gelişme olarak dizininin sezon finali yapmasına karar verildi. Yeni sezon da devam edecek olan dizi de yeni değişimler ve gelişmelerin olması hedeflenirken eski hali ile daha fazla ayakta kalamayacağının sinyallerini veriyor.

Dizinin sezon finali yapmasının ardından Atv ekranlara Diriliş Ertuğrul tarzında proje sunan Bozdağ Film başka bir proje ile ekranlara gelecek.

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk fragmanı ne zaman ekrana gelecek?

Atv ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin adında yeni bir dizi ekranlara gelecek dizinin başlama tarihinin de 21 Mayıs gibi olması bekleniyor.

Cengizhan'ın orduları mağlup edilerek Moğolların yenilmez olduğu efsanesi gündeme gelecek. Tarihi bir dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin ilk fragmanı ile de dikkatleri çekerek ilgi çekmeyi şimdiden başarmıştır.

Dizide İslam dünyasında Moğolların yenilmezliğini bozan bir efsanenin hikayesini heyecanla izleyeceksiniz. Kahraman komutan Bozkır Arslanı Celaleddin görkemli bir şahsiyet olduğunu anlatan efsane dizi yakında Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Dizide bu zamanki Elazığ-Diyarbakır civarında hayatlarını kaybeden Oğuz Türkleri ve Türk tarihi destanını bu dizide izleyebilirsiniz.

 

 

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