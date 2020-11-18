Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kaan Taşaner'den o dizilere sert tepki!

Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kutül Amare ve Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaan Taşaner, son, 1,5 yıldır neden yeni bir projede görünmediğini açıkladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlan Taşaner, kendisine gelen teklifler olduğunu ama içinde yer almayı istediği bir proje bulamadığını belirterek “Son bir iki sezondur, kendimi içi nde rahat hissedeceğim bir şey ile karşılaşmadım” ifadesini kullandı.

Oyuncu, aşk dizileri adı altında ahlaksızlığın pazarlandığı dizilerle ilgili de önemli bir tespitte bulundu. Kaan Taşaner, “Özellikle bu sezon erkeklerin dizilerdeki konumlandırılma biçimini çok sexist (cinsiyetçi) buluyorum. O yüzden de ben bu konuda biraz sorumlu bir oyuncu olarak hissettiğim için, bu tip şeylerden kaçmaya, daha dengelerini bulmuş bir işte olmayı tercih ettiğim için okumaya devam ediyorum. Acelem yok, çünkü her zaman yaptığımın en iyisini yapmaya çalıştım” dedi.