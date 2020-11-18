  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kaan Taşaner'den o dizilere sert tepki!
Medya

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kaan Taşaner'den o dizilere sert tepki!

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Gündoğdu' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Kaan Taşaner, televizyonlarda aşk dizisi adı altında ahlaksızlığın pazarlandığı dizilerdeki 'erkek' karakterlerin 'cinsiyetçi' olduğunu belirterek bu yüzden uzun süredir her hangi bir dizi projesinde yer almadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 08:42:00 - 2020-11-18 08:58:50
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kaan Taşaner'den o dizilere sert tepki!

Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kutül Amare ve Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaan Taşaner, son, 1,5 yıldır neden yeni bir projede görünmediğini açıkladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlan Taşaner, kendisine gelen teklifler olduğunu ama içinde yer almayı istediği bir proje bulamadığını belirterek “Son bir iki sezondur, kendimi içi nde rahat hissedeceğim bir şey ile karşılaşmadım” ifadesini kullandı.

Oyuncu, aşk dizileri adı altında ahlaksızlığın pazarlandığı dizilerle ilgili de önemli bir tespitte bulundu. Kaan Taşaner, “Özellikle bu sezon erkeklerin dizilerdeki konumlandırılma biçimini çok sexist (cinsiyetçi) buluyorum. O yüzden de ben bu konuda biraz sorumlu bir oyuncu olarak hissettiğim için, bu tip şeylerden kaçmaya, daha dengelerini bulmuş bir işte olmayı tercih ettiğim için okumaya devam ediyorum. Acelem yok, çünkü her zaman yaptığımın en iyisini yapmaya çalıştım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
Türk futbolunun köklü ekibinde koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi
Spor

Türk futbolunun köklü ekibinde koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Adana Demirspor’dan yapılan açıklamaya göre, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs test..
Son dakika! MEB tarihi açıkladı
Eğitim

Son dakika! MEB tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbir kararlarını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Resmi, özel, ör..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay