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Aktüel Diriliş Buluşmaları İstanbul programı yarın gerçekleştirilecek
Aktüel

Diriliş Buluşmaları İstanbul programı yarın gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2024-02-16 17:29:00 -
Diriliş Buluşmaları İstanbul programı yarın gerçekleştirilecek

İHH’nın organize ettiği “Diriliş Buluşmaları”nın 10’ncusu, Filistin gündemiyle 17 Şubat Cumartesi günü (yarın) İstanbul’da düzenlenecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek program, saat 19:30’da başlayacak.

Programın açılış konuşmasını, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yapacak. Dr. Abdullah Sevim, Doç. Dr. Alimcan Buğda, M. Şevket Gökşan, Muhammed Emin Yıldırım ve Nureddin Yıldız da programda katılımcılara hitap edecek.

Program, Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Fatih Camii İmam Hatibi Metin Çakar ve Sümbül Efendi Camii İmam Hatibi İbrahim Yıldırım’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başlayacak.

Sanatçılar Ömer Karaoğlu, Ammar Acarlıoğlu, Cihan Emir Şamur ve Murat Bozkurt ise buluşmada ezgi ve marşlar seslendirecek.

Program, 17 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 19.30’da Ataköy’de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak.

Yer: Sinan Erdem Spor Salonu (Ataköy)
Tarih: 17 Şubat 2024 Cumartesi (Yarın)
Saat: 19:30
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