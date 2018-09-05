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Dini duyguları istismar ediyordu! Gözaltına alındı

Bartın'ın merkeze bağlı Hıdırlar köyündeki kişilerin dini duygularını istismar ettiği iddia edilen emekli imam gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:12
Dini duyguları istismar ediyordu! Gözaltına alındı

Bartın’da kişilerin dini duygularını istismar ettiği ileri sürülen emekli imam gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kişilerin dini duygularını istismar ederek maddi kazanç sağladığı iddia edilen emekli imam S.A’yı takibe aldı. 

Ekipler S.A’nın, merkeze bağlı Hıdırlar köyündeki evine yapılan operasyonda, çok sayıda yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi. 

S.A’ya "tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet" ve “ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından cezai işlem uygulandı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:12
  1. Bartın

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