Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Dindarların dirisine de, ölüsüne de düşmanlar!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Ne istiyorsunuz muhteremler?

Haydi göçmenlere karşısınız..

“Suriyeliler niye buraya geliyor” diye itiraz ediyorsunuz..

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Ben katılmıyorum ama..

“İnsanlık bu değil. İnsan sevgisi olmayanın, dini de olmaz, imanı da olmaz, insanlığı da olmaz” diyor, söyleminizin yanlışlığını ifade ediyorum ama..

Haydi, bir anlığına, göçmen düşmanlığınızı, ulusalcılığınızın sonucu, ırkçılığınızın sonucu olarak görüp, tolere edelim.. (Asla tolere etmem ama. Bir saniyeliğine dedim ya.)

İnsanlar, kendi topraklarından bir insanın, sevdikleri bir büyüklerinin cenazesine de mi katılmasınlar..

Ne istiyorsunuz, yıllarca ders aldıkları, tavsiyelerine uydukları gönül dostunu, son yolculuğuna uğurlamasınlar mı?

Cumhuriyet gazetesinin, “Menzil cemaati ‘şeyh’ Abdülbaki Erol’un cenazesini gövde gösterisine dönüştürdü” başlıklı haberleri için bunları söylüyorum.

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