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Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama

Din-Bir-Sen Van İl Başkanı Halit Tuci, İzmir’de cami hoparlöründe müzik dinletilmesini sert bir dille kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:22:13 -
Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama

Din-Bir-Sen Van İl Başkanı Halit Tuci, İzmir’de cami hoparlöründe müzik dinletilmesini sert bir dille kınadı.


İzmir’deki camilere yapılan provokatif saldırının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Tuci, “Dün İzmir’in bazı bölgelerinde, cami hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce cami merkezi sistemi frekansına siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu toplumumuzu karşı karşıya getirmek için özenle kurulan bir tuzaktır. İzmir’de merkezi sisteme sızıp minarelerden ‘çav bella’ çaldıran güruh; sizler aşağılıksınız, alçaksınız. Ekmek yediğiniz topraklara saygısı olmayan her türlü insanlık sıfatından yoksun sürüngenlersiniz. Yazıklar olsun size” ifadelerini kullandı.


Kurulan tuzaklara geçmişte düşmedikleri gibi bugün de düşmeyeceklerini aktaran Tuci, “İzmir ilimizin değerli bütün din görevlileri başta olmak üzere, ülkemizin her köşesinde görev yapan din gönüllüsü kardeşlerimize kurulan tuzakların basitliği karşısında olgun bir tavırla karşılık vermelerini, kardeşlik bilincinden asla vazgeçmemelerini, birliğimize dirliğimize tuzak kuranlar karşısında her zaman uyanık olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu vesile ile tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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