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Aktüel Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi
Aktüel

Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyle tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:26:00 -
Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 260 kilogram likit metamfetamin türü uyuşturucu madde ile en büyük metamfetamin tek seferde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Iğdır'da Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir kamyonun Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, araçta yakıt dışında sıvı olduğundan şüphelenildi. 

Kamyon, narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Köpek kamyonun tanklarından birine tepki gösterdiğinde tanktaki sıvıdan numune alındı. Analiz, bu sıvının "metamfetamin hidroklorür" olduğunu gösterdi. Depo söküldü  Depoda toplam 260 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi.

Akaryakıt izlenimi verilmek istenilen, gece gümrük kapısına getirilerek Türkiye'ye sokulması düşünülen rekor miktarda uyuşturucunun Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilgisi ve uzmanlığı sayesinde yakalandı.

Kamyona el konuldu, sürücü gözaltına alındı soruşturma devam ediyor.

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