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Dilmen: Vurun kardeşim birbirinize!

Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakkında değerlendirmeler yaptı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:02
Dilmen: Vurun kardeşim birbirinize!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen iki takım futbolcularına da çok sert tepki gösterdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde: "Ali Palabıyık bu penaltıyla Türk futbolunda bir devrim yapmıştır. Doğru karar almıştır, devrim gibi karardır."

"Vurun kardeşim birbirinize. Kırın ağzınızı burnunuzu. Çocuk ölmüş, çocuk... Hayatta daha önemli şeyler var. Kim vuruyorsa birbirine ben 5'er maç veririm."

"Sezon başı aklıma geldi. Barış ortamı vardı. Hayal dünyasında yaşıyoruz. İlk baba derbide patladık. Buyur size centilmenlik."

"Yüreğiniz yetiyorsa, hiçbir formayı hesaba katmadan cezaları verin. Madem sloganınız adil oyun, buyurun size fırsat. Vermezsen, VAR'ı da tartışırız. Takipçisi olacağım ve bunları anlatacağım."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:02
  1. fenerbahçe
  2. rıdvan dilmen
  3. galatasaray

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