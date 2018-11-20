Dilimin altındaki ile panikledim!

Hani okurlarımıza şunu şöyle yaparsanız şöyle olur, bunu da böyle yaparsanız böyle.. kabilinden akıl dağıtıyoruz ya; dilimin altında canımı yakan bir oluşum üzerine bu neyin nesidir diye araştırmaya kalktım. Ne göreyim, Allah selamet versin bir Prof. Dr. hekim "Dil kanseri dilin yapısındaki farklı dokuları oluşturan hücrelerin kontrolsüz büyümesi, çevre yapıları harap etmesi ile seyreden bir hastalıktır. Sigara, alkol kullanımı, ağıza iyi oturmayan protez sebepler arasındadır" diye yazmakta.

Bende alkol sigara hamdolsun yok da, ağzımda dişlerimi sıkmaktan ötürü gece yatarken kullanmakta olduğum plastik bir dişlik var. Acaba o mu başıma bir iş açacak diye zaten içimde ukde vardı, dilimin altındaki bir haftadır devam eden ve canımı yakan yara üzerine araştırmaya karar verdim.

Meğer dil altı kanser neymiş!

Hep biliyoruz artık kanser, hücre DNA’sında gerçekleşen bir hasar ile hücrenin kontrolsüz şekilde çoğalması..

Bağışıklık sistemimiz yani savunma sistemimiz kanser hücrelerinin sürekli bölünme yeteneği karşısında bazen yetersiz kalıyor ve ölümcül maraz tehdidi ile karşı karşıya kalıyoruz.

Sürekli bölünen kanser hücreleri bulundukları bölgede bir kitle meydana getirirler. Bu kitle tümör ise tehlike! Eğer bulunduğu bölgeden başka bölgelere taşınıyorsa, kötü huylu urlardan bahsedilebilir.

Dilde bölünmesi kontrol edilemeyen kötü huylu kanser hücrelerinin bazıları tümörden ayrılarak, kan veya lenf yolu ile başka doku ve organlara taşınabiliyor. Metastaz adı verilen bu taşınma işlemi, kanserle savaşı zorlaştırıyor.

Dil Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

1. Dilde kırmızı veya beyaz benek olarak oluşan ancak zamanla büyüyen bir lezyon, dil üzerinde oluşan tümörün habercisi olabilmekte.. Aynı zamanda bu lezyonlar diş etlerinde ve ağız içi boşluğunun herhangi bir yerinde de görülebilmekte..

Dilin herhangi bir yerinde hissedilen sertlik, o bölgede tümör bulunduğunu ifade ediyor. Dolayısı ile dilinde yağ bezesi gibi bir sertlik hisseden kişilerin kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekiyor.

Ağız İçinde Yara ve Kanama Ağız İçi Yara

Yemek yerken veya konuşurken ağız içinde kanamaların meydana gelmesi, ağızda geçmeyen yaralar ve tükürükte kanın varlığı, fark edilemeyen tümörlerin kendisini ifade edişidir.

Açıklanamayan kanamalar olabileceği gibi, dil üzerinde ve altında ülserli yaralar olarak da gözlenebilir.

Ağız Açmada ve Yutkunmada Güçlük

Dil kanserinin belirtilerinden birisi de, kişinin ağzını açtığında, çiğneme hareketlerinde, konuşurken, yutkunurken dilini her hareket ettirdiğinde ağrı ve sızı hissetmesidir. Bunun sonucunda da zamanla hissettiği acı sebebiyle iştahı azalır ve daha az konuşur.

Dilin hangi bölgesinde tümör oluştuğuna bağlı olarak, tat almada bozukluklar meydana gelir.

Kötü nefes kokusu

Hastalığın ilerleyen evrelerinde, tipik ağız kokusundan farklı olan ağır bir ağız kokusu oluşmaktadır. Kimi zaman ağız kokusunun sebebi dişte meydana gelen çürüklere, tüketilen besinlere bağlanabilir. Ancak dil kanserinin belirtisi de olabilir.

Lenf bezinde şişlik

Kanserin yayılımına bağlı olarak, boyunda kitle ve boyun lenf bezlerinde ağrısız bir şekilde büyüme ve şişlik meydana gelebilmektedir. Aynı şekilde boğazda bir şey kalmış hissi, azalmak bilmeyen ve kulağa da vurabilen boğaz ağrısı ve yutkunma güçlükleri de, dil kanserinin vücudun daha alt bölgelerine yayıldığına dair belirtilerdendir.

Kilo kaybı

Kilo almak istediği ve bol kalorili beslendiği halde kilo veren ve bu durumu normal halinden farklı olanlar, kanser riski altında.. Aynı şekilde diyet yapmadığı halde hızla kilo verenler de kanser tehdidiyle yüz yüzedir. Kanserin tüm türleri ilerleyen evrelerinde açıklanamayan kilo kaybına sebep olmaktadır.

Kullanılan Protezler

Normal şartlarda ağız içi ölçüsüne göre yapılan ve de bir süredir kullanılmakta olan protezlerin ağız içine sığamıyor olması ve yerine oturmuyor olması, ağız içerisinde anormal şişlikler meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu şişlikler de dil kanserinin öncü belirtilerindendir.

Çene ve Kulak Ağrıları

Dil kanseri ilerleyen evrelerde çene ve kulak yoluyla da kendisini belli etmektedir. Kulak ve çene ağrıları, çenenin şişmesi, alt ve üst dişlerin çenenin şişmesi sebebiyle tam oturmaması ilerlemiş dil kanseri şüphesi uyandırmaktadır.

Neden Olur?

Bütün kanser türlerinde olduğu gibi, dil kanserinde de baş etkenlerden birisi sigara.. Dil hücrelerini tahriş eder ve hücre kayıplarına sebep olur. Alkol de hücre zarının seçici-geçirgen yapısını bozan bir madde olduğundan, hücre ölümünü artırır. Dolayısı ile sigara ile benzer sonuçlara sebep olur.

Ağız içi tahrişi:

Diş protezi gibi ağız içi aparat kullanan kişilerin yaşadıkları sürtünme, batma gibi durumlar uzun süre devam ettiğinde, tahrişe sebep oldukları bölgelerde kanser eğilimi oluşturmaktadır.

Ben bundan kuşkulandım ama, bu satırları yazdığımda şikayetim geçti gitti hamdolsun.

Sizlerin de dağarcığında bulunsun diye hikâye ettim. Umarım yararlı olmuştur.