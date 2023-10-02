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Gündem Dilencinin "15 dakikada topladım" dediği para ağızları açık bıraktı! "Yok canım, o kadar da değil" diyeceksiniz
Gündem

Dilencinin "15 dakikada topladım" dediği para ağızları açık bıraktı! "Yok canım, o kadar da değil" diyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:46:59 - 2023-10-02 16:46:59
Dilencinin "15 dakikada topladım" dediği para ağızları açık bıraktı! "Yok canım, o kadar da değil" diyeceksiniz

İzmir’in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. Yakalanan dilenci, paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü.

İzmir’in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. Yakalanan dilenci, paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve yakınlarında çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparken gördükleri bir kişinin yanına gitti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki zabıta noktasına götürülen ve adının E.G. olduğu öğrenilen bir kişi, topladığı paraları zabıtaya teslim etti.

Zabıta bile şaşırdı

Üzerinden bin 200 lira çıkan dilencinin, paraları 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Dilencilik yaparken yakalanan E.G.'ye idari işlem uygulandı.

Zabıtadan yapılan açıklamada ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü olarak halkımızın alışveriş için yoğun olarak kullandığı Kemeraltı Çarşısı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve sorumluluk alanlarımızda dilencilere yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte olup vatandaşımızın huzurunu bozan, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

 
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