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Aktüel Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Yapmadıkları kalmamış
Aktüel

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Yapmadıkları kalmamış

Yeniakit Publisher
2023-11-11 01:27:00 - 2023-11-11 01:32:06

Sosyal medyada yaptıkları görgüsüz paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 14 kişi 'kara para', 'vergi kanuna muhalefet' gibi suçlardan tutuklandı. Polat çifti tutuklandıktan sonra ortaya çıkan bir vido ise gündem oldu. Videoda Polat çiftinin komşularının evi bastığı görülüyor.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat yine gündemde. Olaylı çiftin bu kez de İstanbul Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına park yeri nedeniyle saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin, gözaltına alınmadan önce İstanbul Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına park yeri nedeniyle saldırdığı ortaya çıktı.

PARK YERİ İÇİN KIYAMETİ KOPARDILAR

Kanal D'nin özel haberine göre Polat çiftinin, park yeri için komşularına tekme tokat saldırdığı ve olay nedeniyle bölgeye gelen polisleri ise evine sokmadıkları belirlendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAFTALAR SONRA İFADE VERDİLER

İddiaya göre olayın gelişimi şöyle oldu:

Doğum gününe gelen misafirlerden birinin çocuğu rahatsızlandı. Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının aracı vardı. Dilan Polat iddiaya göre hakaret etti. Yanındakiler tutmaya çalıştı, Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme savurdu. İddialara göre Engin Polat komşuya yumruk attı. Polat çifti polisi içeriye almadı ve ifade bile vermedi. Polat çifti önce yurt dışına tatile çıktı ifade vermeye haftalar sonra geldi. Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını söyledi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

6 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

POLAT ÇİFTİ CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

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