Dikkat: O markalara soruşturma başlatıldı!
Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.
Duyuruda:
Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.02.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-10/140-M sayı ile karar verdi ifadelerine yer verildi.