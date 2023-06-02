Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Haziran 2023 günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimlerinde (Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”