Dikkat: Her unutkanlık Alzheimer değildir



Kötü hafızanın ilk sorumlusu dikkatsizliktir. Dikkat edilmeden dinlenen bilgiler kuma yazılmış gibidir; hemen silinir.



İkinci sorumlusu özgüven azlığıdır. İnsan beyninde yaradılıştan biyolojik bir saat vardır. Eğer o saate bilerek ve riayet ederek sabah 07.00'de kalkacağınızı söylerseniz, öyle programlamış olursunuz. Sabah 07.00'de kalkmanız kesinleşir. Kolumuzdaki saate güvendiğimiz kadar hafızamıza güvenirsek, o bizi yanıltmaz.

Üçüncü sorumlu: önem vermemektedir. Unutulan bilgiler genellikle o kişi tarafından önemsenmeyen bilgiler olacaktır. "Unuttum" demek mazeret olmaz, çünkü o konuya önem vermediğiniz anlamına gelir.

Kötü hafızanın bir sorumlusu da, akılda tutma tekniğini bilmemektir. Meselâ araba, kuş, mavi, lale kelimelerini akılda tutmak istiyorsanız doğrudan ezberlerseniz aklınızda kalmayacaktır. "Mavi bir arabanın üzerindeki kuşun, ağzında lale var" şeklinde ezberlerseniz bunu asla unutmazsınız.



Kötü hafızanın bir başka sebebi de hissî boyutunun ihmal edilmesidir. Bir tiyatro sanatçısı rolünü ilk öğrenirken heyecanları da tekrar eder, böylece rolünü tam uygular. İlk öğrenirken heyecan ile kelimeleri beraber öğrenirse kolay unutmayacaktır.

Merak hissî gücü arttıracaktır. Bunun için merak ilmin hocasıdır denilmiştir.

Kesinlikle unutmamam gerekir denilen bilgileri not alın. Bundan 1400 yıl önce Hz. Peygamber (s.a.v) unutmamak için "Sağ elinizden yardım isteyin" demişti. Aldığınız nottan tekrar ederseniz, özellikle 2-3 ayda bir yapılan tekrar sonunda bilgiler, kalıcı hafızaya işlenecektir.

Kötü hafızanın önemli bir sebebi bilgilerin kullanılmamasıdır. Zihnî uyarıcıların çok olduğu, bilgilerin tekrar edildiği bir beyinde unutkanlık olmaz. İnsan beyni "kullan ya da kaybet" kuralı ile çalışır.