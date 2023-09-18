Dikkat! Gençler arasında yaygınlaşıyor.. İşte 5 siber suç!

Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve İngiltere Ulusal Suç Birimi (NCA) tarafından hazırlanan raporlar siber suçluların yoğunlaştığı alanları ortaya koydu.

Veri hırsızlığı dolandırıcılık salgınını tetikliyor: NCA'ya göre Birleşik Krallık’ta dolandırıcılık artık tüm suçların yüzde 40'ını oluşturuyor.Siber suçların günümüzde işleyiş şekline göre, saldırıya uğramış ve güvenliği ihlal edilen kuruluşlar bile, ‘en kötüsünü atlattık’ diyerek rahat bir nefes alamıyor. Çünkü IAB’ler aynı kuruluşlara erişimi birden fazla farklı tehdit aktörüne satıyor.

Aynı mağdurlar bir kereden fazla hedef alınıyor

Veri hırsızlığı dolandırıcılık salgınını tetikliyor

Kimlik avı şaşırtıcı derecede etkili: Eset uzmanlarına göre; Kimlik avı uzun yıllardan beri en önemli tehdit faktörü oldu. Oturum açma ve kişisel bilgileri elde etmenin yanı sıra gizlice kötü amaçlı yazılım dağıtmak için tercih edilen bir yol olmaya devam ediyor. Europol, hala güvenlik zincirindeki en zayıf halkanın insan olması nedeniyle popüler ve etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

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Suç davranışı gençler arasında normalleşiyor

Karanlık ağda yer alan siteler yalnızca çalınan verilerin ve bilgisayar korsanlığı araçlarının değil aynı zamanda bilgilerin de ticaretinin yapıldığı bir yer. Özellikle gençler risk altında: Avrupalı gençlerin yüzde 69'unun kara para aklama ve dijital korsanlık da dahil olmak üzere en az bir tür siber suç ya da çevrimiçi zarar verme veya risk alma eyleminde bulunduğunu iddia ediyor.