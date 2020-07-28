Dikkat çeken araştırma... Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 91'i seyahatlerde çocuklarını cihazlarla eğlendiriyor

Kaspersky açıklamasına göre, çoğu ülke koronavirüs salgını için alınan önlemleri yavaş yavaş azaltırken, yurt içi ve dışı seyahatlere ilgi artmaya başladı. Bu kapsamda Kaspersky, ebeveynlerin ve çocukların seyahat alışkanlıklarına ışık tutacak bir araştırma yaptı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 46'sı çocuklarını sakinleştirmek için cihazları kullanırken, yüzde 20'si kendilerine vakit ayırmak için çocuklarına cihaz veriyor. Sonuç olarak, çocuklar genellikle zamanlarını cihazların başında geçiriyor.

Ankete göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 73'ünün kendi akıllı telefonu veya tableti bulunuyor. Çocukların büyük bir kısmı ilk cihazına 10 yaşındayken sahip oluyor. Buna rağmen Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 26'sı çocuklarına internet güvenliği konusunda bilgi vermiyor. Bu da çocukların internette nasıl güvende kalacaklarını bilememesine yol açıyor.

"Çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, "Çoğu ebeveyn çocuklarını eğlendirmek veya sakinleştirmek ya da kendilerine vakit ayırmak için cihazlardan yararlanıyor. Ancak çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerekiyor. Kaspersky'nin tahminlerine göre, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 20'si çocuklarının dijital hayatını daha iyi izleyebilmek istiyor. Ekran başında geçirilen süreyi sınırlayarak ve karşılıklı konuşarak bunu yapmak bir yere kadar mümkün olsa da bir güvenlik çözümü de gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklara cihazlarını daha faydalı şekilde kullanmalarını öğretmek ve onları uygunsuz içeriklerden korumak için tavsiye edilenler ise şöyle:

"Çocuğunuza internet etiğini (hakaret veya aşağılama içeren yazılar yazılmaması, utanç verici ve uygunsuz fotoğraflar paylaşılmaması ve benzeri) ve internette uyulması gereken güvenlik kurallarını (yabancılara yanıt verilmemesi, çok özel bilgilerin paylaşılmaması ve benzeri) anlatın. Çocuğunuzla iletişim kurun. Onun ilgi alanlarını keşfedin ve bunlara yönelik içerikler ve video yayıncıları önerin. Onları anlayan modern bir ebeveyn olduğunu gösterin ve sizden her zaman öneri alabileceğinizi bilmelerini sağlayın. Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek için Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."