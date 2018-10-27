THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Dikkat! Bu içecekler kilo yapıyor

Bazı içecekler kilo almamıza yardımcı oluyor. Özellikle gazlı içecekler ve meyve suları içerisinde bulunan şeker miktarından dolayı kilo yapıyor. Kilo almak için daha doğal olan bir besin olan sütü tüketerek de kilo alabilirsiniz.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:21
Dikkat! Bu içecekler kilo yapıyor

KİLO ALDIRAN İÇECEKLER NELERDİR?

Gazlı ve asitli meyve suları. İçeriğinde her ne kadar meyve özü de bulunsa ki çoğunda bulunan meyve özü eser miktardadır. Kesinlikle kilo aldırır.

Meyve suları. Meyve suları içeriklerinde bulunan şeker dolayısıyla iyi birer kilo yapıcı içeceklerdir. Aşırı şekilde tüketilmemeye dikkat edilmelidir.

Süt. Yapılan araştırmalarda diyet yapan ve diyeti esnasında süt içenlerin kilo vermekte zorlandıklarını, özellikle tam yağlı sütün kilo aldırıcı özelliğinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.

Şekerli kahvenin de kilo aldırıcı özelliği mevcut.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltında
    1. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    2. Bakan Soylu sıfır noktasında..
    3. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    4. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    5. Konya'yı avlayan Başakşehir zirveye..
    6. Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
    7. Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü..
    8. Çatıda kargaların saldırdığı yavru..
    9. Boşanmayan kocasının başına levye ile..
    10. 29 Ekim’de okullar tatil mi?
    11. Hiperaktivite hafife alınmamalı
    12. Askerlik şubeleri 29 Ekim pazartesi..
    13. ABD'de sinagogta silahlı saldırı!..
    14. 300 bin dönüme yakın arazi! Tam 2 bin..
    15. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    16. Trabzon valiliğine kim atandı
    17. Almanya ve Fransa'dan kritik 'Cemal..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    19. Kayseri'de 10 günde 12 evi soydular
    20. Soylu Türkiye-İran sınırındaki..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri