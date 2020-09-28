Dikkat! AK Parti'den provokasyon uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'a karşı olan kararlı duruşu başka alanlara sevk etmek isteyenlerin provokasyon peşinde olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtt ve bu haksız ve hukuksuz eylemin karşısında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Bu taciz ve tehditler provokasyon"

AK Parti Sözcüsü Çelik, birilerinin sosyal medyada veya başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit veya taciz etmesine asla izin vermeyeceklerini bildirerek, bu taciz ve tehditlerin provokasyon olduğunu, bunun bu ülkeye kötülük etmek olduğunu vurguladı.

"Ayrımcılığa izin vermeyeceğiz"

Türkiye'nin güvenli bir hukuk devleti olduğunu belirten Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermeyeceğini, hangi neden ile olursa olsun vatandaşların arasında ayrımcılık yapmaya çalışanların Türkiye'ye kötülük etmek isteyenler olduğunu ifade etti ve Ermenistan'a karşı kararlı duruşu başka alanlara sevk etmek isteyenlerin provokasyon peşinde olduğunu bildirdi.

"Türkiye, provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahip"

Ömer Çelik, kimsenin kışkırtıcılık yapamayacağı Türkiye'nin sosyal bünyesinin bağışıklık sisteminin her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahip olduğunun altını çizdi.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı alçakça saldırının ardından Azerbaycan karşı saldırıya geçmiş, Ermeni işgali altında bulunan köyleri, işgalden temizlemişti. Yaşananların ardından ise Türkiye'de her fırsatı kollayan karanlık eller devreye girerek, Türkiye'nin Ermeni vatandaşlarını hedef tahtasına oturtarak provokasyon yapmaya kalkmıştı.