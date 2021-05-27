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Aktüel Dijital TIR, bu kez Mersin’de olacak!
Aktüel

Dijital TIR, bu kez Mersin’de olacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı Dijital Tır’ının yeni durağı Mersin!

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:56:00 -
Dijital TIR, bu kez Mersin’de olacak!

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Dijital Tır projesi kapsamında, Mersin’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dijital Tır, 1-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Mersin Cumhuriyet Meydanında 12:00 -19:00 saatleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Dijital Tır’da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılayacak. Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanlarının bulunduğu tır içerisinde ayrıca Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlanacak.
Yeni Akit Gazetesi

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