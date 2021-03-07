“Dijital faşizm küresel tehdit”

Mustafa Şaşmaztürk İstanbul

Çalıştay’da konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün medyada karşı karşıya olunan en büyük tehditlerden birinin de dijital faşizm olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi: “Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket ‘hakikatin tekelini’ ellerinde tutuyor. Milletin seçilmiş temsilcilerine sorgusuz sualsiz sansür uyguluyorlar. Bu tür antidemokratik uygulamaların meşrulaştırılması için ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor, her tür manipülasyonu yapıyorlar. Böylece bir grup özel şirket, kamunun bilgiye erişimi noktasında hem avukat hem savcı hem hakim görevini üstleniyor. Bu gidişatın ne kadar sorunlu olduğu açıktır.”

Dijital faşizmin bir başka unsurunun da ifade özgürlüğü gibi kavramların dejenere ve politize edilmesi olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

Teröristler cirit atıyor

“Bakınız bu küresel şirketler ne yapıyor? Bir yandan siyasetçileri ‘şiddeti teşvik ettiği’ gerekçesiyle susturuyorlar. Öte yandan aynı küresel şirketler, terör propagandasına ortak olmaya, bunu da bile isteye yapmaya devam ediyorlar. Nitekim ABD ve AB’nin terör listesindeki PKK’nın veya 15 Temmuz’da 251 masum insanımız şehit eden FETÖ’nün elebaşıları, sosyal medya platformlarında serbestçe propaganda yapmaya devam ediyorlar. Buna ilaveten ülkemiz terör örgütleriyle bağlantılı hesapların kapatılmasını istediğinde otoriterlikle ve ifade özgürlüğüne saygı göstermemekle itham ediliyor.”

Sapkınlara fırsat yok

Altun, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz hiçbir suretle eşcinsellik propagandasının yanında yer almayacağız. Vatandaşlarını her türlü aşırılıktan korumak devletin görevidir. Bu tür çirkinliklerin gençlere normal bir şey gibi sunulması saldırıdır. Bu toprakların temel değerleri bu tür aşırılıkları kabul etmez. Dijitalleşmeye destek vermeli ancak dijitalleşmenin kültürümüzü yenmesine izin vermemeliyiz. Yalan haber akışı aynı zamanda vatandaşın devletle ilişkisini zedelemeyi hedefliyor, bunu her gün görüyoruz. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl sessizlerin sesi, mazlumların hamisi hâline geldiyse; iletişim alanında da hakikat mücadelesinin en ön saflarında yer alacaktır.”

Şahin: Radarımızdalar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı konuşmada siber zorbalığa dikkati çekerek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi dijital diktatörlüğe ve siber zorbalığa karşı her türlü hukuki mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Nasıl ülkemiz sınırlarımız içinde teröre ve terör faaliyetine izin vermiyorsak, dijital ve sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. 8-24 yaş aralığındaki gençlerimiz yüzde 43 oranında dijital yayıncılık platformlarını takip etmektedir. Bu alanların denetlenmediği veya bu alanlarda boşluk olduğu şeklinde bir yaygın kanaat oluşmakta. Herkes emin olsun dijital platformlar bizim radarımızda.”