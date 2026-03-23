Diego Garcia bilmecesi: İran ‘biz atmadık’ dedi: O füzeleri gerçekten kim ateşledi?

İsrail’in "İran" iddiası havada kaldı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, İran’ın 4 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzelerle Diego Garcia’yı hedef aldığı yönündeki iddiaları, NATO ve İngiltere nezdinde beklenen karşılığı bulmadı. Zamir’in, füzelerin asıl hedefinin Londra, Paris ve Berlin olduğu yönündeki korku dolu açıklamaları, bölgedeki gerilimi tırmandırma çabası olarak yorumlandı.

NATO ve Londra temkinli: "Teyit edemiyoruz" NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, CBS News kanalında yaptığı açıklamada İsrail’in iddialarını doğrulayamayacaklarını açıkça ifade etti. Benzer bir sağduyulu açıklama da İngiltere cephesinden geldi. İngiltere Bakanı Steve Reed, İran’ın İngiltere’yi vurabilecek bir kapasiteye veya böyle bir niyete sahip olduğuna dair ellerinde somut bir veri olmadığını vurgulayarak, Tel Aviv’in tezlerini boşa çıkardı.

İran'dan "Sahte Bayrak" çıkışı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaşananları İsrail’in klasik bir "sahte bayrak" (false flag) operasyonu olarak niteledi. Bekayi, dünyayı İran’a karşı kışkırtmak amacıyla kurgulanan bu senaryoların artık miadını doldurduğunu belirterek, "Dünya bu bayat öykülerden bıktı" dedi.

Saldırı mı, yoksa yeni bir tezgah mı? The Wall Street Journal ve BBC gibi yayın organları, isimsiz kaynaklara dayanarak saldırının İran tarafından yapıldığını iddia etse de, füzelerin hiçbirinin hedefe isabet etmemesi ve Batılı istihbarat servislerinin "sessiz" kalması soru işaretlerini artırıyor. Bölge uzmanları, İsrail’in ABD ve Avrupa’yı İran’a karşı topyekun bir savaşa sürüklemek için bu tür provokasyonlara başvurabileceğine dikkat çekiyor.

Şimdi tüm gözler, NATO’nun yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına çevrilmiş durumda. Bakalım bu "füze tiyatrosunun" altından gerçekte kim çıkacak?