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Spor

Diego Costa'ya hapis cezası verildi

Atletico Madrid'in Brezilyalı golcü futbolcusu Diego Costa'ya, 2014 yılında vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası verildi. Furbolcunun cezası 36 bin euro para cezasına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:03:00 -
Diego Costa'ya hapis cezası verildi

Futbolda vergi kaçıran isimlere Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Diego Costa da katıldı.

Costa, 2014 yılında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduğu dönemde, reklam gelirlerindeki vergilerinde usulsüzlük yapmak suçundan Madrid Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, bugün avukatları ile birlikte dava için Madrid Mahkemesi'ne geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; duruşmanın kısa sürdüğü belirtilirdi. 

36 bin euro ceza verildi

Haberde, Madrid Mahkemesinin 1.1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Costa'ya 6 ay hapis cezası verdiği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun mahkumiyeti daha sonra günlük 100 eurodan 12 ayda toplam 36 bin euroya çevrildiği belirtildi.

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