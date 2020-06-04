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Spor

Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı

Atletico Madrid’in golcü futbolcusu Diego Costa, 2014 yılında vergi kaçırma suçlamasından dolayı 6 ay hapis cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:22:04 -
Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı

Atletico Madrid’in golcü futbolcusu Diego Costa, 2014 yılında vergi kaçırma suçlamasından dolayı 6 ay hapis cezası aldı. Costa’nın hapis cezası daha sonra 36 bin Euro para cezasına çevrildi.


Futbolda vergi kaçıran isimlere Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Diego Costa da katıldı. Costa, 2014 yılında Atletico Madrid’den Chelsea’ye transfer olduğu dönemde, reklam gelirlerindeki vergilerinde usulsüzlük yapmak suçundan Madrid Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, bugün avukatları ile birlikte dava için Madrid Mahkemesi’ne geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, duruşmanın kısa sürdüğü belirtilirdi. İspanyol futbolcunun korona virüs tedbirleri kapsamında maske taktığı da gözlendi.


Haberde, Madrid Mahkemesinin 1.1 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Costa’ya 6 ay hapis cezası verdiği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun mahkumiyeti daha sonra günlük 100 Euro’dan 12 ayda toplam 36 bin Euro’ya çevrildiği belirtildi.


Diego Costa, suçlamalardan sonra 1 milyon 142 bin 888 Euro’luk vergi borcunu ödemişti.

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