Didim'de zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nu pazar yerinde, ekibiyle gerçekleştirdiği denetim sırasında yaralayan karı koca tutuklandı.
Hacıfettahoğlu'nu yaraladıktan sonra gözaltına alınan Bayram ve Kudret Tang çiftçinin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve görevine döndüğü öğrenildi.
- Olay
Dün Hacıfettahoğlu, ekibiyle çarşamba pazarında denetime çıktığı sırada pazar yerinde seyyar satıcılık yaptığı belirtilen Tang çifti ile tartışmıştı. Sözlü başlayan tartışmanın sonunda bıçakla yaralanan Hacıfettahoğlu Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına, karı koca da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.