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Didim’de bisiklet turları başladı

Aydın’ın Didim ilçesinde Poseidon Bisiklet Derneği'nin organize ettiği ve sporcu Coşkun Durmuş eşliğinde bisikleti olan herkesin katılabileceği “Sağlığın için bisiklet kullan” turları başladı.

12 Mart 2019 Salı 09:33
Didim’de bisiklet turları başladı

Aydın’ın Didim ilçesinde Poseidon Bisiklet Derneği'nin organize ettiği ve sporcu Coşkun Durmuş eşliğinde bisikleti olan herkesin katılabileceği “Sağlığın için bisiklet kullan” turları başladı.

 

Didim Belediyesini uygun gördüğü güzergahlarda haftada iki kez düzenlenen sezonun ilk bisiklet turun 10 kişi ile başladığını belirten sporcu Coşkun Durmuş, derneğin organize ettiği turların amacı, sağlık için bisikleti kullanmayı teşvik etmek ve insanları doğa ile buluşturmak olduğunu söyledi.

 

Didim merkez Atatürk Kent Meydanından start verilen bisiklet turun sırasıyla, TOKİ evleri, Dalyan Kavşağı, Miletos, Akköy, Taşburun Balıkçılar Limanı ve Altınkum sahilin de son bulan güzergahın takip edildiğini ifade eden Durmuş, Cuma günleri de her kesimin katılabileceği "bisikletini al da gel" şehir turun da düzenlendiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:33
  1. Aydın
  2. doğa

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