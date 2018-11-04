Didier Drogba'dan 40 yaşında şampiyonluk



Kariyerinde Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, 40 yaşında bir şampiyonluk daha yaşamayı başardı.



Didier Drogbai MLS'in bir alt ligi olarak kabul edilen USL'de sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising ile şampiyonluk yaşadı.



Phoenix Rising, Batı Konferans Finali'nde Orange County Blues'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Phoenix Rising'e şampiyonluk getiren gollerden birini Didier Drogba kaydetti.



40 yaşındaki Didier Drogba'nın, bu sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.