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Didier Drogba'dan 40 yaşında şampiyonluk

Drogba, Phoenix Rising ile 40 yaşında bir şampiyonluk daha yaşarken, finalde bir de gol attı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:35
Didier Drogba'dan 40 yaşında şampiyonluk


Kariyerinde Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, 40 yaşında bir şampiyonluk daha yaşamayı başardı.

Didier Drogbai MLS'in bir alt ligi olarak kabul edilen USL'de sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising ile şampiyonluk yaşadı.

Phoenix Rising, Batı Konferans Finali'nde Orange County Blues'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Phoenix Rising'e şampiyonluk getiren gollerden birini Didier Drogba kaydetti.

40 yaşındaki Didier Drogba'nın, bu sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:35
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