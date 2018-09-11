Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu!

2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda 1. Ligi Erediviese ekiplerinden Utrecht'in başına geçiyor.

Fenerbahçe sonrası Hollanda Milli Takımı ve Sparta Rotterdam'da görev yapan Advocaat, Jean-Paul de Jong ile yollarını ayıran Utrecht'in başına geçiyor.

70 yaşındaki teknik direktörün, 16 Eylül Pazar günü oynanacak Emmen mücadelesinin ardından Utrecht'in başına geçmesi bekleniyor.