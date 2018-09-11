THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda takımlarından Utrecht ile anlaştı.

11 Eylül 2018 Salı 20:14
Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu!

2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda 1. Ligi Erediviese ekiplerinden Utrecht'in başına geçiyor.

Fenerbahçe sonrası Hollanda Milli Takımı ve Sparta Rotterdam'da görev yapan Advocaat, Jean-Paul de Jong ile yollarını ayıran Utrecht'in başına geçiyor.

70 yaşındaki teknik direktörün, 16 Eylül Pazar günü oynanacak Emmen mücadelesinin ardından Utrecht'in başına geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 20:14
  1. Dick Advocaat
  2. Fenerbahçe
  3. Adcovaat
  4. Hollanda
  5. Utrecht

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD kanalından Rusya hakkında şok iddia!
    1. ABD kanalından Rusya hakkında şok iddia!
    2. Akşener'in tiyatrosu meyvelerini..
    3. Doğubeyazıt'ta mayın patladı!
    4. Sivas'ta dev operasyon! 47 kişi..
    5. Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    6. Trabzon'da ağır yara alan Galatasaray,..
    7. Elleri üşümüş diye onu sarıp..
    8. Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu!
    9. Bağıra çağıra olmaz!
    10. Türkiye'den dünyaya çağrı:..
    11. Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor
    12. Irak'ta kritik görüşme! Hükümet..
    13. Safranbolu'da FETÖ operasyonu!
    14. Lavanta karaciğere şifa!
    15. ABD'den flaş açıklama: Türkiye bunu..
    16. Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a..
    17. Elektrik kazaları yaşamamak için...
    18. Kokusuna dayanabilirseniz çok faydalı!
    19. MEB, atama sonuçlarını açıkladı
    20. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan..
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!