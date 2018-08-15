Dibi yanmış tencere temizlemek için pratik yöntemler

Tencerenin yanmış kısmını geçecek kadar sirke ekleyin. Üzerinde 1-2 çay kaşığı karbonat ve su ekleyerek yavaş yavaş kaynatın. Dibindeki yiyecek parçaları bu su kaynamaya devam ettikçe çözülecektir. Daha sonra içindeki suyu dökün ve elde bulaşık deterjanı ile yıkayın. Kaynama bittiğinde yanıklar çözülmediyse, 1 gece aynı suyun içinde bekletirseniz çözülecektir.

BULAŞIK DETERJANI İLE TEMİZLEME

İkinci yöntemde ise tencereye su ve bulaşık deterjanı ekleyip kaynatın. Kaynadığında lekeler çözülecektir. Daha sonra bulaşık fırçası ya da süngerle kalıntıları temizleyebilirsiniz.

YAĞ ÇÖZÜCÜ İLE TEMİZLEME

Eğer tencerenin dibi bu yöntemlerle temizlenmeyecek kadar kötü durumdaysa içine yağ çözücü dökün ve 10 dk kadar bekletin. Bu sırada deterjanı solumamaya özen gösterin ve tencereyi kapağı kapalı şekilde bekletin. Daha sonra bulaşık deterjanı ile yıkayın ve iyice durulayın.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI İLE TEMİZLEME

Dibi tutmuş tencereleri kapsül formundaki deterjanla da temizleyebilirsiniz. Deterjanı tencereye atın. Dibi tutan kısmı geçecek kadar su ekleyin ve 10 dk kaynatın. Kaynama işleminden sonra tahta kaşıkla kazıyın. Tencereyi yıkayın.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TOZ DETERJANI İLE TEMİZLEME

2 yemek kaşığı toz deterjanı tencereye atın, su ile birlike 10 dk kaynatın. Ardından tencereyi yıkayabilirsiniz.

Dibi tutan tencereleri temizlerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu tencerenin malzemesidir. Çelik veya döküm tencereleri birçok yöntemle temizleyebilirsiniz. Fakat alüminyum ya da teflon tencere ve tavalarda çok daha dikkatli olmalısınız. Teflon tencerenin dibi tutması zordur fakat olur da böyle bir durum başınıza gelirse teflon tencerenin dibini kazıyarak temizlemeyin.