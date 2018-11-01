Dibi tutmuşsa ne yapmak gerekir?

Ocakta unuttuğunuz tencere her yeri saran yanık kokusuyla kendini belli eder ama çok geç kalmışsınızdır.

Çözüm ararken önce tencerenin hangi maddeden üretildiğini, temizleme sürenizi, içine yanan şeyin ne olduğunu tespit etmelisiniz. Yanıklar dışında tencerelerde en can sıkıcı leke de yağ lekeleridir. Tencerenin dışında özellikle tabanında yerleşmiş ve kurumuş yağ lekeleri oluşabilir. Bu lekeler için de aynı uygulamaları kullanabilirsiniz ama kimi zaman farklı metotlar gerekebilir.

Deterjan ile Temizlik

Yanmış tencereler için uygulanan bir yöntemdir ve son derece pratiktir. Özellikle de tencerenin dibi kalın bir şekilde yanmışsa..

Deterjan bulaşık makinesi deterjanı türünde olmalıdır. Sıvı, jel, tablet ya da toz.. Öncelikle tencerenin yanmış kısmını iki parmak kadar geçecek şekilde tencerenin içini su ile doldurun. Bulaşık makinesi deterjanını da suyun içerisine koyun. Eğer deterjanınız toz ya da sıvı ise 2 yemek kaşığı deterjan koymalısınız. Bu şekilde tencereyi 10 dakika kadar kaynatın ve kaynadıktan sonra söndürüp birkaç saat, mümkünse bir gece bekletin. Sonra tahta spatula yardımıyla yanık tabakayı kaldırın.

Karbonat ile Temizlik

Karbonat ile uygulanacak yöntem, tencere ve tavalar hafif yanmışsa uygulanmalıdır. Önce yanık tencerenin dibindeki kalıntıları mümkün oldukça tahta spatulayla kazıyın.

2 saat kadar soğuması için bekleyin.

Sonra erince tencerenin içine bir su bardağı kadar karbonat dökün. Üzerine su ilave edin. Bu şekilde tencerenin kapağını kapatın ve mümkünse 8 saate kadar bekleyin. Sonra yine yanık kısmı kazımaya başlayın. Tabakayı kaldırdıktan sonra sünger ve deterjan ile iyice ovarak tencereyi temizleyin. Aynı yöntem tencere dibindeki yağ lekeleri için de kullanılabilir.

Sirke ile Temizlik

Deterjanlar gibi kimyasallar içermediği için en sağlıklı yöntem sirke ile temizlik yöntemidir.

Yanık tencerenin yanık kısmını geçecek şekilde sirke dökün. Üzerine başka bir şey ilave etmeden tencerenin kapağını kapatın ve bir gece boyunca bu şekilde beklemesine izin verin.

Ertesi gün, sirkeyi dökerek; tencereyi sıcak su ve sünger yardımıyla iyice ovalayın.

Sonra sabunla son temizliği yaparak bol suyla durulayabilirsiniz.

Aynı uygulamayı yağ lekeleri için de yapabilirsiniz.

Bunun için başka bir kabın içine sirke doldurun ve tencereyi bu kaba yerleştirin. Yine bir gece bekletin ve aynı adımları uygulayın. Tencerenin dış kısmında özellikle de altında oluşan yağ lekeleri için de etkili bir çözümdür.

Tuz ve limonla temizlik

Son olarak deneyebileceğiniz yöntem tuz ve limon karışımıyla hazırlanan kürdür.

1 ölçek tuz ve iki katı kadar limon suyunu karıştırıp tencere dibinde yarım saat kadar bekletin. Bekleme süresi dolunca süngerle iyice ovarak temizleyin.