0553 313 94 23

Diagne resmen Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcü ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

31 Ocak 2019 Perşembe 16:55
Diagne resmen Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Diagne için Kasımpaşa Kulübüne 10 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Oyuncuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 1 milyon 150 bin avro, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 2 milyon 350 biner avro, kalan iki sezonu için ise 2 milyon 400 biner avro ödeneceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:55
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. mbaye diagne
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç aylar ne zaman başlıyor
    1. Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç..
    2. Malatya'daki FETÖ/PDY davası
    3. Altının kilogramı 221 bin 500 liraya..
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Romanya'da AB Gayriresmi Dışişleri..
    6. Diagne resmen Galatasaray'da
    7. ABD askerleri, El Kaide bahanesiyle..
    8. MSB komandoların karlı dağlarda..
    9. PFDK'den Quaresma'ya 2 maç ceza
    10. Katar Emniyeti'nden TFF'ye kritik..
    11. Vatandaşlardan Tunç Soyer tepkisi:..
    12. Yerel seçimlerde bir ilk gerçekleşecek!
    13. "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde..
    14. "Takıma sahip çıkılmıyor"
    15. Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı
    16. "İki kurucu devletin yetkilerinin..
    17. İrancı Eren 4 gündür tuzla besleniyor
    18. Muğla'da öğrenci yurdunda yangın
    19. Traktör eğlencesi faciayla sonuçlandı!..
    20. Muammer Aksoy'un öldürülmesinin 29. yılı
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek