DHMİ ‘Uçuş Trafiği Yönetiminde’ Avrupa birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, salgın sürecinin dünya havacılığı üzerinde yıkıcı etkisinin bulunduğunu anımsattı.

Çalışmalar hızlanıyor

Ulaşımın her modunda tüm kurumların daha yüksek standartlarda hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Bunu veriler de ortaya koyuyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimiz, yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetme bakımından Avrupa’da bir numarada yer aldı. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. Başarılar tesadüfle olmuyor, çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük projeler tamamlandı

Hava yollarının günlük hayatın akışına en çok etki eden ulaşım modlarından birisi olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin geçmiş yıllardan kalma büyük altyapı eksiklikleri vardı. Bütün bu eksiklikleri gidermek için var gücümüzle çalışarak çok kısa zamanda çok büyük projeleri tamamladık. Hava yollarımızı ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine yakışacak şekilde yaptık. Çağın gerekliliklerine uygun olarak son teknolojiyle donattık. Bir milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında araçlara 7 gün 24 saat, her türlü meteorolojik koşulda kontrol ve koordinasyon hizmetini başarıyla verme kabiliyetine sahibiz.”

Trafik yoğunlaştı

Karaismailoğlu, temmuz ayının hava trafiği açısından yoğun başladığını kaydetti. 4 Temmuz’da 3 bin 629 uçuşla hava trafiğinin pik yaptığına işaret etti. Karaismailoğlu, “Veriler umutlarımızı arttırıyor, havacılığımızın süratle salgın öncesine dönmekte olduğunu gösteriyor” dedi.

Devleri geride bıraktık

EUROCONTROL’ün verilerine göre 324 bin 706 trafikle DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi, ilk 6 ayda Avrupa’nın önde gelen hava trafik kontrol merkezlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Karlsruhe’de (Almanya) 314 bin 931, Maastricht’te (Hollanda) 288 bin 30, Londra’da (İngiltere) 231 bin 853, Paris’te (Fransa) 215 bin 404 ve Roma’da (İtalya) 143 bin 758 hava trafiği kayıtlara geçti.