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Gündem DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
Gündem

DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Türk güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. Dün yakalanan DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 19:28:00 -
DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstihbarat ve emniyet operasyon yaptı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalanmıştı.

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