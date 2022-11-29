DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
Türk güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. Dün yakalanan DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstihbarat ve emniyet operasyon yaptı
Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalanmıştı.