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DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4 tutuklama

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir taksi şoförünü silah zoruyla gasp eden DHKP-C üyesi 4 terörist, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:43
DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4 tutuklama

İstanbul Sultangazi'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta, haraç isteyip alamadıkları bir esnafın işyerinin önüne koydukları uzaktan kumandalı EYP'yi patlatarak gözdağı veren terör örgütü DHKP-C mensuplarının, Sultangazi'de ise bir taksiciyi gasp ettiği tespit edildi.

Terörle Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanıp tutuklanan 4 örgüt mensubu gaspçının örgüte finans sağlamak amacıyla gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Taksici şikayet etti

Sultangazi'de ticari taksi şoförlüğü yapan bir vatandaş, önceki hafta polise başvurarak, bazı şahıslar tarafından kendilerine haraç vermesi yönünde tehdit edildiğini, kendisinin istenen haracı vermemesi üzerine de yolunun kesilerek silah zoruyla bir miktar parasının zorla alındığını ifade ederek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, mağdur taksicinin verdiği bilgiler ve çevrede yapılan araştırmalarda gasp olayına karışan şahısların B.Ç, R.Y, D.B. ve B.Ö. isimli şahıslar olduğunu tespit eden polis, 4 şahısın terör örgütü DHKP-C mensubu olduğunu belirledi.

Olayın failleri oldukları gerekçesiyle kimlikleri tespit edilen 4 şahısın, kimlik tespitinin ardından adres tespitini de yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, geçtiğimiz hafta Sultangazi'de değişik adreslere eş zamanlı baksınlar düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı ve yakalama kararı verilen 4 örgüt mensubu gasp şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan 4 örgüt mensubu işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şahısların ifadelerinden ve yaptığı araştırmalardan gasp olayının örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yapıldığını tespit eden polisin terör örgütüne yönelik takip ve araştırması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:43
  1. İstanbul
  2. DHKP-C
  3. DHKP-C'nin haraç çetesi
  4. çete operasyonu
  5. tutuklama
  6. Sultangazi

YORUM YAZ

  • meçulmeçul12 dk önce
    NİYE BESLİYORSUNUZ ÇETE KURMANIN ÜYE OLMANIN CEZASI BELLİ İDAM BÖYLE ADALETİN TA KANUNLARI GETİRENİNALLAH İKİ CİHANDA İKİ YAKASINI Bİ ARAYA GETİRMESİN....

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