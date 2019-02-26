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DHKP-C Türkiye sorumlusu nerede yakalandı?

Türkiye son yıllarda hem içerde hem de sınır dışında terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlara imza atıyor. Son dakika haberlerine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da emniyetimiz, DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristin sığınakta yakalandığını duyurdu.

26 Şubat 2019 Salı 10:56
DHKP-C Türkiye sorumlusu nerede yakalandı?

Türkiye son yıllarda hem içerde hem de sınır dışında terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlara imza atıyor. Son dakika haberlerine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da emniyetimiz, DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristin sığınakta yakalandığını duyurdu.

Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Emniyeti İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda biri yeşil listeden, ikisi gri listeden 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının arananlar listesindeki teröristlerden bazıları

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:56
  1. İstanbul
  2. DHKP-C Türkiye sorumlusu nerede yakalandı?
  3. DHKP-C son dakika haberleri
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