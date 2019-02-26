DHKP-C Türkiye sorumlusu nerede yakalandı?

Türkiye son yıllarda hem içerde hem de sınır dışında terör örgütü PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlara imza atıyor. Son dakika haberlerine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da emniyetimiz, DHKP-C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristin sığınakta yakalandığını duyurdu.

Alınan ilk bilgilere göre, İstanbul Emniyeti İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda biri yeşil listeden, ikisi gri listeden 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının arananlar listesindeki teröristlerden bazıları