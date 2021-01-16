DGS başvuruları alınmaya başladı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen DGS sınavına girecek öğrenciler sınavın ne zaman olacağını araştırıyor. Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav tarihleri açıklandı mı?

Bölümlerini iki yılıktan dört yılığa çıkarmak isteyen öğrenciler Yatay geçiş sınavlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Yeni yılda sınava girecek adaylar başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağını araştırıyor. 2021’de DGS sınav başvuruları Mayıs ayında alınmaya başlaması öngörülüyor.

DGS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 sınav takvimi için duyuru yaptı. Yapılan duyuruda güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Açıklamada ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.