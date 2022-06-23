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Siyaset Dezenformasyonla mücadele edilmesin istiyorlar! Akif Beki'den beyin yakan sözler
Siyaset

Dezenformasyonla mücadele edilmesin istiyorlar! Akif Beki'den beyin yakan sözler

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Akif Beki, geçtiğimiz aylarda yağ fiyatlarını fırlatan manipülatörlere işlem yapıldığını söyleyerek, dezenformasyonla mücadele yasasının çıkmasına gerek olmadığını savundu. Altılı masa tayfasının yalan haberi önlemesi beklenen yasaya bu denli karşı çıkmaları soru işaretlerini artırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 15:08:00 -
Dezenformasyonla mücadele edilmesin istiyorlar! Akif Beki'den beyin yakan sözler

Dezenformasyonla mücadele yasası geçmesin diye yırtınan yalan haber uzmanları, ilginç bahaneler ortaya atmaya başladı. Son olarak Karar yazarı Akif Beki, geçtiğimiz aylarda insanlara alenen yalan söyleyerek yağ fiyatlarını artırmaya çalışan manipülatörler hakkında işlem başlatıldığını hatırlatarak, "Yasaya ne gerek var?" dedi, insanları galeyana getirip köşeyi dönenlere işlem yapılması üzerinden dezenformasyonla mücadele yasasını eleştirdi.

Akif Beki'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

İçişleri Bakanı Soylu; “Şu bitecek, bu bitecek diye milletin marketlere gitmesini tahrik edenlere gereğini yaparız” demişti.

Ardından da Emniyet, yağ fiyatları ile ilgili paylaşım yapan 45 kişi hakkında işlem başlattığını açıklamıştı.

Demek ki istense, gereği zaten yapılabiliyormuş. Dezenformasyonla mücadele için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yokmuş.

Düşünün; yağ üreticisisiniz, enflasyon malum, elinizde değil. Maliyetlerdeki artışı, istemeden fiyatlara yansıtmak zorunda kalacağınızı duyuruyorsunuz...

Halkın marketlere koşmasını ve yağ raflarını boşaltmasını tahrikten, işlem görebiliyorsunuz.

Yahut akaryakıt istasyonları birliğisiniz; o gün benzine, motorine zorunlu zam geleceğini duyuruyorsunuz...

Halkı benzin istasyonlarında kuyruğa girmeye tahrikten, okka altına gidebiliyorsunuz. EPDK’nın, hakkınızda suç duyurusunda bulunabileceği bir yasa maddesi var.

Hatta diyelim bir internet sitesisiniz ve şehrinizde, umreden dönenlere salgın tedbirlerinin uygulanmadığını yazdınız. Zorunluyken maskesiz dolaşmalarına da göz yumulduğunu...Veya iktidar partisinin, toplanma yasağına rağmen salonları lebalep doldurduğunu haber yaptınız...

Provokatif paylaşımdan, anında siber polis devriyelerine yakalanıyor, savcının radarına takılıyordunuz.

Buna imkan ve yetki veriyor demek ki yasa. Yoruma açık, sınırları esnetilmeye müsait, geniş de kullanılabiliyor.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna neler sokulamıyor, neler...

Öyleyse nereden çıktı şimdi bu yeni düzenleme ihtiyacı?

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Yorumlar

Nazim Arat

Akif Beki makam koltuk var iken nokta kadar şikayetin yoktu, hem senin hem Davitoglunun. Koltuk gitti dertler başladı. Nerde kaldi idealler o zaman. 6 li masada iyi bir yancı olarak bile duramıyor davutoglu. Ben seçimlerde güleceğim kime yamanacak çapsız liderlerin partileri ve neler yazacak bunların çapsız yazarlari

ayşe mut

Seçimlere kadar kaunlaştırmayın yasada sorun yok bizim için ama seçimden sonra kanunlaştırın demek ne demek?bırakın seçimlere kadar algı yalan iftiralarımızı rahatlıkla yapalım
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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