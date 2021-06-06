Devriye atıyorlar! İki ülke arasında gerginlik
Doğu Çin Denizi’nde, Çin ve Japonya arasındaki egemenliği tartışmalı adalarla ilgili gerilim yeniden yükseldi. İki ülkenin gemileri bölgede devriye geziyor.
Japonya, Çin'e ait gemilerin, 112 gündür Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar yakınında dolaştığını duyurdu. Açıklamada, gemilerin yakından takip edildiği bildirildi.
Japonya'dan yapılan açıklamaya göre, Çin gemileri, Nisan ayında 4 gün, mayıs ayında da 5 gün Japonya karasularına girdi.
Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak," İzleme ve istihbarat için mümkün olan tüm önlemleri alacağız" dedi.
Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.