  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Dünya Devriye atıyorlar! İki ülke arasında gerginlik
Dünya

Devriye atıyorlar! İki ülke arasında gerginlik

Doğu Çin Denizi’nde, Çin ve Japonya arasındaki egemenliği tartışmalı adalarla ilgili gerilim yeniden yükseldi. İki ülkenin gemileri bölgede devriye geziyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:46:00 -
Devriye atıyorlar! İki ülke arasında gerginlik

Japonya, Çin'e ait gemilerin, 112 gündür Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar yakınında dolaştığını duyurdu. Açıklamada, gemilerin yakından takip edildiği bildirildi.

Japonya'dan yapılan açıklamaya göre, Çin gemileri, Nisan ayında 4 gün, mayıs ayında da 5 gün Japonya karasularına girdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak," İzleme ve istihbarat için mümkün olan tüm önlemleri alacağız" dedi.

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay