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Aktüel Devrilen kömür yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
Aktüel

Devrilen kömür yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı

Hakkari'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 22:11:00 -
Devrilen kömür yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı

Hakkari'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sere Sola mevkisinde kömür yüklü 06 KA 8144 plakalı tır devrilerek bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki diğer yaralı AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

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