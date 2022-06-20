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Siyaset Devletten Bülent Ersoy'a mezar yeri! 'Ben buraya sığmam ki' sözleri ile gündem olmuştu
Siyaset

Devletten Bülent Ersoy'a mezar yeri! 'Ben buraya sığmam ki' sözleri ile gündem olmuştu

Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu ile birçok sapkına ön ayak olan Bülent Ersoy'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri istediği ve mezarının belli olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 23:15:00 - 2022-06-20 23:31:47

 Yeniakit.com.tr 

Babasının cenazesinde, mezar başındaki diyaloğu ile gündeme gelen Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri istediğini açıkladı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile Türkiye'de birçok sapkına ön ayak olan Bülent Ersoy, babasının cenaze töreninde, görevli olduğu tahmin edilen bir kişiye, mezarı işaret ederek "Çok dar değil mi?" şeklinde bir soru yöneltmişti. 

Ersoy, "Yok standart" cevabına ise, "Ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" ifadeleri ile karşılık vermişti.

Bakan Soylu'dan destek istemiş!

Bülent Ersoy'un babasının ölümünden sonra "mezar yeri" için harekete geçtiği öğrenildi.

Basın mensupları, Ankara'daki bir açılışa katılan Bülent Ersoy'a, babasının mezarı başındaki sözlerini hatırlatıp, "Mezar yeriniz belli mi?" diye sordu.

Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri için yardım istediğini söyledikten sonra, "Evet, mezar yerim belli." dedi.

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Yorumlar

Ali

Mezar yerini bilmemde ölünce gideceği yer belli bı kafa ile
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