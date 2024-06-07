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Gündem Devletimizin tüm sivil uçakları satılsa bir tanesi etmiyor! 'Avrupa'da başbakanlar bisikletle gidip geliyor' diyenlere gelsin
Gündem

Devletimizin tüm sivil uçakları satılsa bir tanesi etmiyor! 'Avrupa'da başbakanlar bisikletle gidip geliyor' diyenlere gelsin

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:58:00 - 2024-06-07 17:01:35
Devletimizin tüm sivil uçakları satılsa bir tanesi etmiyor! 'Avrupa'da başbakanlar bisikletle gidip geliyor' diyenlere gelsin

Almanya'da hükümet 1,3 milyar dolara 3 adet Airbus A350 uçak satın aldı.

"Avrupa'da başbakanlar bisiklet kullanıyor" diyenleri yalanlayan haber Almanya'dan geldi.

Alman hükümeti 1,3 milyar dolara 3 adet Airbus A350 uçak satın aldı. Uçakların eskiyen 2 adet Airbus A340'ın yerini alacağı belirtildi.

Yeni Akit yazarı İbrahim Karataş, Almanya hükümeti tarafından satın alınan uçakların pahalılığına dikkat çekerek, "Alman hükümetinin 7 yolcu uçağı, 6 iş jeti ve 3 helikopteri bulunuyor. Devletimizin tüm sivil uçakları satılsa bir adet yeni A350 etmiyor." dedi.


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Karataş mesajına şöyle devam etti:

Devletimizin 8 uçağı olduğu söyleniyordu. Bunlardan Tunus'tan alınan A340, 2021'de satıldı. A319 Air Albania'ya devredildi (THY ortaklığı gereği). Boeing 747 Katar'ın hediyesi olup değeri 500 milyon dolardı. Bir kâr zarar hesabı yapılsa devlet büyük kârda görünüyor.

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