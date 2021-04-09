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Aktüel Devlet Su İşleri'nden mühendis alımı
Aktüel

Devlet Su İşleri'nden mühendis alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 11 mühendis istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:52:00 -
Devlet Su İşleri'nden mühendis alımı

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, DSİ, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin/Dargeçit ve Şırnak'ta görev yapmak üzere toplam 10 inşaat mühendisi ve Şırnak'ta istihdam edilmek üzere 1 makine mühendisi alacak.

Atama, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, 14 Haziran'da yapılacak uygulamalı sınav neticesinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, elektronik ortamda "http://personelalimi.dsi.gov.tr" adresinde yer alan "DSİ Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu"nun doldurulmasıyla yapılacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe gönderecek.

Şahsen veya postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular 26 Nisan'da başlıyor

Başvurular, 26 Nisan saat 10.00'da başlayacak ve 7 Mayıs saat 24.00'te sona erecek. Uygulamalı sınava çağrılacak adayların, ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saatine ilişkin bilgiler 24 Mayıs'ta "www.dsi.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde de bulunulacak.

 

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